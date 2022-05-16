Пострадали четыре человека, в числе которых – 5-летний ребенок.

В Одесской области начато расследование по факту сегодняшнего ракетного обстрела двух баз отдыха и жилых домов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

"Сегодня утром вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли очередной удар по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Предварительно - разрушены и поврежденные здания двух баз отдыха и существенные разрушения получили более 15 частных домов рядом с местом происшествия", - сказано в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в результате ракетной атаки четверо мирных жителей получили множественные ранения, в частности, малолетняя девочка госпитализирована с тяжелыми ранениями, погибших нет.

В пресс-службе подчеркнули, что какие-либо военные объекты на данных территориях отсутствуют.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ракетный удар России по Одесской области 16 мая: что известно

Как сообщал УНИАН, 16 мая по Одесской области российские оккупанты нанесли ракетный удар, пострадали четыре человека, в числе которых – 5-летний ребенок.

Из-за удара произошел пожар, площадь разрушения – порядка 500 кв. м. Обстрел совершен самолетами стратегической авиации. Изначально сообщалось о поражении объекта туристической инфраструктуры и несколько соседних частных зданий.

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