Подтверждена гибель 7 жителей областного центра, еще минимум 5 человек считаются пропавшими без вести.

Число погибших в результате ракетных ударов российских захватчиков по Запорожью возросло до 7 человек.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"К большому сожалению должен сообщить, что количество жертв террористического обстрела центра города увеличилось. Подтверждена гибель 7 жителей областного центра, еще минимум 5 человек считаются пропавшими без вести", - отметил он.

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По словам Старуха, сейчас продолжается разбор завалов, после чего возможно будет установить точное количество погибших и пострадавших.

Ракетный удар по Запорожью: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 октября, российские оккупанты дважды нанесли ракетные удары по Запорожью. Утром было нанесено 7 ударов по многоэтажках. Под завалами оказались люди. Ранее Запорожская областная военная администрация сообщала о трех погибших.

После утренней атаки в центре Запорожья российские оккупанты снова обстреляли город, зафиксировано было три "прилета".