План противника четкий, отметил представитель командования Воздушных сил украинской армии.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал информацию о том, что российский ракетный террор якобы может усилиться ближе к Новому году.

У российских оккупантов расписаны главные цели в нашей стране, рассказал Игнат УНИАН.

"Наше Главное управление разведки (Минобороны Украины - Ред.) посоветовало не привязываться к датам, что они могут там нас "поздравлять". Ну, можно, да, привязываться - не привязываться - у них есть четкий план, у них расписаны приоритетные цели в Украине. Первый приоритет, второй, третий", - отметил собеседник.

По его словам, они выбирают такую цель, чтобы сделать украинскому государству как можно больнее.

"И, в зависимости от того, где нам будет больнее, …они туда и бьют - как поподлее, понаглее и побольнее. А если есть возможность привязаться немного к дате, чтобы угодить диктатору (Владимиру Путину - Ред.), и для российского народа тоже ж нужно работать, на публику внутреннюю… - это может быть вполне", - считает Игнат.

Массированные обстрелы Украины со стороны России - что нужно знать

С начала осени оккупанты совершили ряд массированных ударов по украинской критической инфраструктуре. Последний массированный обстрел Украины РФ совершила 16 декабря.

Враг запустил по нашей земле 76 ракет, наши воины уничтожили более 60 из них. В результате атаки повреждены несколько энергетических объектов.

Во многих населенных пунктах Украины возникли проблемы с электро- и водоснабжением, а также отоплением.

Военный летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предупреждал, что Россия может осуществить новую ракетную атаку в 20-х числах декабря.

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