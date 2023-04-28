Жестокость агрессора лишь укрепляет решимость Украины, подчеркнула Бриджит Бринк.

Россия не понимает, что, целясь в жилые дома, только углубляет нашу преданность поддержке Украине. Об этом написала посол Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк в микроблоге Twitter.

Она отмечает, что еще больше жизней трагически потеряно, когда российские ракеты попали в очередной жилой дом.

"Россия до сих пор не поняла, что ее жестокость лишь укрепляет решимость Украины и углубляет нашу преданность поддержке Украины в ее борьбе", - подчеркнула она.

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Удар России по Украине 28.04.2023 - главное

Около 04:00 28 апреля российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Силы обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

В результате массированного ракетного обстрела Украины были повреждены дома в Днепре, Умани (Черкасская область) и в городе Украинка Киевской области.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Умани одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом, в результате чего в нем практически уничтожен целый подъезд.

Пока известно о 14 погибших, из них 2 ребенка. Пострадало 18 человек (из них 12 госпитализированы) и спасено 17 человек (из них 3 ребенка).

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