Кадры сняли бодикамеры патрульных, прибывших на место попадания за считанные минуты.

Министерство внутренних дел Украины опубликовало первые кадры после вчерашней ракетной атаки российских террористов на Сумы.

Как сообщили в пресс-службе МВД, видео снято бодикамерами патрульных, прибывших на место попадания вражеской ракеты за считанные минуты.

"Первые минуты после вчерашней атаки российских террористов по г. Сумы. Видео с бодикамер патрульных", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что полицейские и другие работники экстренных служб сразу начали выяснять, могли ли быть под завалами люди, а впоследствии организовали эвакуацию из домов рядом. Людей призвали пройти в укрытие, ведь воздушная тревога продолжалась, а значит была вероятность повторных ударов.

Ракетный удар по Сумам

В ночь на 30 июля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Сумам. Захватчики попали по одному из учебных заведений. По данным Сумского городского совета, погибли двое украинцев, пострадало 20 человек.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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