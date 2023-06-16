С погибшими прощались в Храме иконы Божией Матери.

В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу, совершенного в ночь на 13 июня, в собственном доме погибли молодые супруги - Давид и Ксения Эпельман.

По образованию погибший парень педагог, торговый предприниматель, друзья из школы назвали его добрым, он всегда был готов помочь, пишет "Свої. Кривий Ріг". Журналисты узнали, что погибшая девушка у своих родителей была единственным ребенком.

Она в прошлом году закончила магистратуру Криворожского государственного педагогического университета и преподавала в Криворожской гимназии №108 английский язык, а также была учителем начальных классов. Ее очень любили дети.

Супруги помогали Вооруженным силам Украины, в частности, плели для воинов маскировочные сетки. 3 июня у пары была годовщина свадьбы.

В пятницу, 16 июня, в Долгинцевском районе Кривого Рога в Храме иконы Божией Матери проходила церемония прощания с погибшими. На нее пришли сотни человек, в частности, родные люди, друзья, знакомые и коллеги.

Мама девочки, у которой погибшая была репетитором, сказала, что не говорила ребенку о гибели любимой преподавательницы. "Они были, как подруги. Ребенок думает, что Ксения и Давид в больнице с ожогами", - рассказала женщина.

Пару планировали похоронить на Центральном кладбище.

Смертоносный ракетный удар по Кривому Рогу - сегодня это надо знать

Враг в ночь на 13 июня попал в жилой дом. СМИ писали, что среди жертв российских захватчиков есть молодые супруги Ксения и Давид Эпельман. Молодым людям было по 22 года. Журналисты сообщали, что погибший молодой человек работал учителем младших классов.

В тот же день сообщалось, что уже есть 11 погибших. Позже скончались двое пострадавших, и число жертв ракетного удара по городу возросло до 13 человек. Стоит отметить, что сообщалось о более 30 пострадавших. Вражеская ракета повредила около 400 квартир.

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