Обоим было по 22 года.

В результате ночной атаки российских оккупантов на Кривой Рог, погибли молодые супруги. Их звали Ксения и Давид Эпельман.

Местное издание Рудана обнародовало снимок молодых людей и отметило, что российская ракета попала в их квартиру. Известно, что они поженились в прошлом году, им было по 22 года.

Как сообщили друзья пары, Давид работал учителем младших классов.

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Удар по Кривому Рогу

В ночь на 13 июня в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Тогда же во многих регионах прогремели взрывы. Ночью российские оккупанты ударили по жилым объектам Кривого Рога. В одной из многоэтажек люди оказался под завалами. Спасатели ликвидировали пожар, охвативший квартиры с первого по пятый этажи. Сейчас известно о том, что ранения получили 28 мирных жителей, 11 человек погибли. Поисково-спасательная операция завершена. Известно, что оккупанты выпустили по городу шесть ракет.

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