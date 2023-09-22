Среди пострадавших трое детей.

Поисковые работы на месте ракетного удара России по Кременчугу завершены, в результате атаки пострадали более 30 человек, среди них дети. Об этом в Телеграмм сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадал 31 человек, среди них трое детей. 16 человек пришлось госпитализировать, им оказывают помощь медики. Один человек погиб", - написал он. Глава ОВА выразил соболезнования родным погибшего.

Лунин также отметил, что в результате обстрела пострадали окружающие здания. Он добавил, что профильная комиссия обследует объекты и зафиксирует все повреждения. Люди, чье имущество пострадало, получат компенсации.

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Ракетный удар по Кременчугу - что известно

В пятницу, 22 сентября, российские захватчики обстреляли ракетами Кременчуг. Лунин отмечал, что одну ракету сбили силы противовоздушной обороны, но есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

По состоянию на 19:15 было известно о 15 людях, которые получили ранения в результате российской террористической атаки, еще один человек погиб.

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