В пятницу, 22 сентября, российские захватчики обстреляли ракетами Кременчуг. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.
"Враг нанес ракетные удары по Кременчугу. Одну ракету сбили силы противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации, есть погибшие и раненые", - сообщил он.
Лунин отметил, что на месте удара работают все соответствующие службы. Детали атаки сообщат позже. В 17;18 на официальном канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщалось, что в направлении Кременчуга фиксируют пролет крылатой ракеты.
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