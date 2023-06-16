Пострадавшие имеют легкие телесные повреждения.

Количество пострадавших в результате ракетного удара, который российские захватчики нанесли по Киевской области, резко возросло.

К врачам обратились семь человек, сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в эфире телемарафона. По его словам, у пострадавших легкие телесные повреждения. Он добавил, что двое потерпевших - дети.

"К сожалению, количество пострадавших в результате этого террористического ракетного удара увеличилось. Сейчас могу сказать, что семь человек обратились к врачам. Сразу хочу успокоить - травмы у них достаточно легкие. Нет тяжелых и даже средней тяжести. Но хочу отметить, что среди пострадавших двое детей", - поделился Небытов.

Вражеский обстрел Киевской области - сегодня это стоит знать

Днем 16 июня российские захватчики атаковали Украину 6 аэробалистическими ракетами "Кинжал", 6 крылатыми ракетами "Калибр", а также использовали 2 дрона-шпиона. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины, что противовоздушная оборона уничтожила эти вражеские воздушные цели. Возле Киева работала ПВО, в столице слышали мощные взрывы.

Позже стало известно, что в результате ракетного удара со стороны РФ в Киевской области разрушены 3 жилых дома, а 15 сооружений - повреждены. Также сообщалось, что есть четверо пострадавших, в частности, один ребенок.

Вас также могут заинтересовать новости: