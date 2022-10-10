В некоторых районах города пропал свет и водоснабжение.

Утром 10 октября россияне ударили ракетами по Харькову. Предварительно, зафиксировано три "прилета".

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Удар был на объекте энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение", - отметил он.

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По словам мэра, специалисты облэнерго и коммунальщики делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность Харькова.

Ракетная атака на Украину: что известно

Российские оккупанты утром в понедельник, 10 октября, устроили массированную атаку по городам Украины. Под удар попал и Киев. Из-за взрывов все подземные станции метро Киева работают как укрытия. Движение поездов по красной линии приостановлено.

Несколько взрывов прогремело в Днепре. Над городом поднимается дым.

В Житомире также звуки взрывов. Власти просят не покидать укрытия.

Также известно о звуках взрывов в Хмельницком, Тернополе и других областях.

Кроме того, Россия ударила ракетами по Львовской области. Зафиксировано попадание по объектам энергетической инфраструктуры.

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