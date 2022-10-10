Есть риск повторных ракетных ударов по области.

Утром 10 октября Россия ударила ракетами по Львовской области. Зафиксировано попадание по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Официально: зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Больше информации со временем", - сообщил Козицкий.

Видео дня

Он призвал жителей Львовщины оставаться в укрытиях. Есть угроза новых ракетных ударов.

Местные жители сообщают о проблемах с электроснабжением и связью в регионе.

Ракетная атака на Украину: что известно

Российские оккупанты утром в понедельник, 10 октября, устроили массированную атаку по городам Украины. Под удар попал и Киев. Из-за взрывов все подземные станции метро Киева работают как укрытия. Движение поездов по красной линии приостановлено.

Несколько взрывов прогремело в Днепре. Над городом поднимается дым.

В Житомире также звуки взрывов. Власти просят не покидать укрытия.

Также известно о звуках взрывов в Хмельницком, Тернополе и других областях.

Вас также могут заинтересовать новости: