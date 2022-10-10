Утром 10 октября Россия ударила ракетами по Львовской области. Зафиксировано попадание по объектам энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Официально: зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Больше информации со временем", - сообщил Козицкий.
Он призвал жителей Львовщины оставаться в укрытиях. Есть угроза новых ракетных ударов.
Местные жители сообщают о проблемах с электроснабжением и связью в регионе.
Ракетная атака на Украину: что известно
Российские оккупанты утром в понедельник, 10 октября, устроили массированную атаку по городам Украины. Под удар попал и Киев. Из-за взрывов все подземные станции метро Киева работают как укрытия. Движение поездов по красной линии приостановлено.
Несколько взрывов прогремело в Днепре. Над городом поднимается дым.
В Житомире также звуки взрывов. Власти просят не покидать укрытия.
Также известно о звуках взрывов в Хмельницком, Тернополе и других областях.