Было уничтожено 12 складов боеприпасов врага.

На Таврическом направлении за последние сутки потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили почти три роты. Как сообщил в своем Telegram-канале командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1 тыс. 389 огневых задач.

По его словам, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты, уничтожено 34 единицы военной техники противника.

"В частности, вертолет Ка-52, 4 танка, 3 ББМ, 2 пушки Д-30, БМ-21 "Град", 2 БПЛА "Supercam", БпЛА "Zala", пушка 2А36 "Гиацинт-Б", зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", 2 гаубицы "Мста-Б" и автомобильная техника", - заявил командующий.

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Также, Как проинформировал Тарнавский, было уничтожено 12 складов боеприпасов врага.

Война в Украине - потери РФ

Общие боевые потери противника с начала полномасштабной войны ориентировочно составили 230 тыс. 260 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 600 оккупантов.

Также за прошедшие сутки было уничтожено пять танков, 11 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских систем, четыре РСЗО, одно средство ПВО, 16 БПЛА оперативно-тактического уровня.

За прошедшую неделю, с 26 июня по 2 июля, Силы обороны уничтожили 476 единиц вооружения и военной техники врага. В частности, российские захватчики потеряли 22 танка, 82 боевых бронированных машины, 154 артиллерийские системы, 13 РСЗО, 5 установок ПВО, 81 единицу автотехники, 31 единицу спецтехники. Также Силы обороны Украины сбили один самолет, две вражеских ракеты и 85 БпЛА.

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