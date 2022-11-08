На Южнобугском направлении россияне обстреляли более 30 населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения.

Российские войска 8 ноября нанесли три ракетных и 10 авиационных ударов по четырем областям Украины.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пострадали районы населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Вместе с тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

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"Республика Беларусь продолжает поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником авиационных ударов с применением ударных БпЛА из территории и воздушного пространства этой страны", – отмечается в сообщении.

В то же время враг осуществлял обстрелы из различных видов вооружения на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском направлениях.

"На Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 30 населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения, в том числе: Благодатное, Новая Каменка, Сухой Ставок Херсонской области; Васильевка, Кобзарцы, Широкое Николаевской области", – добавили в Генштабе.

Потери России на войне в Украине

Как сообщал Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили 710 российских захватчиков.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал направления фронта, на которых российские оккупанты несут огромные потери. Это Бахмут, Авдеевка и Угледар.

"Это эпицентр российской войны сейчас, там идут самые жестокие, кровавые бои", – отметил он.