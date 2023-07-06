Вероятно, "Калибры", которые выпустили по Львову, оккупанты некоторое время накапливали.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга рассказала, когда российские военные используют крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

"Калибры - высокоточное оружие и, скорее всего, оно используется в те периоды, когда нужно (РФ – УНИАН) поразить какие-то объекты критической инфраструктуры, какие-то логистические центры. То есть, то что враг себе наметил, как обязательную цель для поражения. Но, все же, есть важное замечание: когда продолжается боевая работа, надо осознавать, что последствия ее могут быть тоже достаточно разрушительными", - сказала Гуменюк.

В частности, она подчеркивает, что сбивание ракет - мощная работа. Если такие боевые действия разворачиваются над жилыми кварталами, это тоже могут быть определенные повреждения, поражения.

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"Значит населению надо использовать укрытие", - акцентирует Гуменюк.

Также она добавила, что пока глобальных изменений в стратегии захватчиков в Черном море нет. Спикер предполагает, что сейчас идет "подбор" стратегии и противник пытается максимально эффективно использовать то вооружение, которым обладает. По словам Гуменюк, вероятно, "Калибры", которые враг выпустил по Львову, оккупанты определенное время накапливали.

Удар по Львову

В ночь на 6 июля российские захватчики запустили из акватории Черного моря ракеты "Калибр", одна из которых попала в многоквартирный жилой дом. Сейчас известно о четырех погибших и почти сорока пострадавших, из которых 13 госпитализированы. Разрушено более 30 домов, повреждены учебные заведения, общежития, офисный центр, десятки автомобилей и тому подобное.

В городе объявлен двухдневный траур.