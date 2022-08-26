Системами уничтожено более 50 складов с оружием и боеприпасами российских оккупантов.

Все переданные Западом дальнобойные системы залпового огня выполняют боевые задачи на фронте. Враг не уничтожил ни одной установки.

Об этом сообщает Минобороны Twitter.

"20+ украинских HIMARS, M270 и MARS. Все остаются в строю", - говорится в сообщении. Відео дня:

Отмечается, что системами уничтожено более 50 складов с оружием и боеприпасами российских оккупантов.

Враг регулярно распространяет фейки об уничтожении установок HIMARS, однако ни одно из заявлений МО России не подтверждено ни Украиной, ни Соединенными Штатами.

Пентагон неоднократно хвалил эффективное применение систем Вооруженными силами Украины. Для поражения вражеских целей защитники используют ракеты на 70-80 км дальности.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Утром, 26 августа, Генштаб сообщал о провальных наступлениях РФ в направлении Соледара и Бахмута.

Институт изучения войны констатирует, что продвижение врага достигло кульминации: Россия не может развить тактические успехи в более широкие оперативные.

Запад склоняется, что российско-украинская война продлится минимум год, но уже "фактически зашла в тупик". В Лондоне считают, что речь идет о войне "на истощение".

Вместе с тем ВСУ все еще не могут пойти в контрнаступление из-за дефицита надлежащего вооружения, пояснил военный эксперт Олег Жданов. "Ситуация патовая – тот, кто первым сформирует резервы и перебросит их на передний край, тот и получит преимущество на поле боя", – отметил он.

ВСУ ликвидировали уже 46 250 оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ и тысячи единиц техники врага.

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