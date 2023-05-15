О характеристиках новой разработки пока ничего не известно, но есть некоторые предположения.

15 мая 2023 года Британия объявила о передаче Украине сотни боевых БПЛА, в том числе ударных дронов дальностью более 200 км. Никаких подробностей больше о предоставляемых ВСУ беспилотниках в сообщении правительства не было. Это дало пространство для предположений СМИ.

The War Zone не исключает, что среди поставляемых беспилотников могут быть и новые разработки Британии, так как страна на фоне войны в Украине усердно экспериментирует с этим видом вооружения.

Например, недавно Лондон секретно испытал ряд беспилотников, в том числе, некие "беспилотники-самоубийцы с треугольным крылом, напечатанные на 3D-принтере". Об этих летных испытаниях журналисты узнали из сообщения технологической компании QinetiQ, которая тесно сотрудничает с Министерством обороны Великобритании.

Видео дня

3D-БПЛА на видео QinetiQ имел стреловидное крыло и хвост, по-видимому, приводимый в действие парой микротурбин, а также, возможно, напечатанные на 3D-принтере двигатели.

Где и как проводили секретные испытания БПЛА

Согласно сообщению QinetiQ, вооружение испытывали на полигоне в Боскомб Даун, предназначенном для испытаний военных самолетов на юго-восточной окраине города Эймсбери в графстве Уилтшир.

Всего за три недели команда под руководством QinetiQ должна была продемонстрировать серию новых дронов и связанных с ними технологий высокопоставленным чиновникам Минобороны в ходе двухдневного мероприятия, включая "экспериментальные летные испытания БПЛА и РЭБ".

Представители министерства обороны ознакомились с оборудованием, системами и технологиями пяти разных компаний, среди которых есть тот самый 3D дрон-самоубийца. Подробности других проектов не разглашаются, а компании-участники не называются.

Испытательные образцы проверяли, в том числе, на радиочастотное излучение и уязвимость к радиопомехам в безэховой камере (БЭК). Эти критерии очень важны для ВСУ, учитывая широкое использование Россией средств радиоэлектронной борьбы, объясняют журналисты. Да и сам факт прохождения летных испытаний "говорит о многом", пишет "The WarZone".

3D дрон-самоубийца для Украины - что известно о БПЛА на сегодня

О характеристиках новой разработки пока ничего не известно. Но журналисты, ссылаясь на уже имеющиеся разработки QinetiQ, предполагают, что эти БПЛА вполне могли бы быть адаптацией БПЛА QinetiQ Banshee Jet 80+ - похожую на "крылатую ракету" воздушную "мишень" с реактивным двигателем (правда, этот тип БПЛА запускался британцами с авианосца HMS Prince of Wales).

В то же время дешевизна таких БПЛА за счет 3D-печати позволяет, во-первых, запускать дроны по противнику в большом количестве, не боясь, что какой-то из беспилотников будет поражен ПВО россиян. А во-вторых - быстро наладить их производство с минимальной подготовкой в Украине. Да и Украина, пишут журналисты, заинтересована в дешевых аналогах иранских "Шахедов" и даже сама предпринимает шаги по их созданию.

Издание оставляет открытым вопрос, могли ли экспериментальные британские технологии использоваться в российско-украинской войне. Но здесь стоит уже нам самим отметить, что в последнее время неизвестные ракеты бьют по расположению оккупантов в Луганске. Местные пропагандисты жаловались, что их обстреливают Storm Shadow и некими "обманками" ПВО.

Вопрос о связи между британскими экспериментами с беспилотниками и потенциальными новыми ударными вооружениями большой дальности для Украины пока остается спекулятивным, но БПЛА в более общем плане явно являются тем, чему Великобритания уделяет значительное внимание.

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