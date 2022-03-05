Очень хорошо отработала наша система ПВО.

В субботу, 5 марта, в Одессе противовоздушная оборона уничтожила самолет России.

Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Очень хорошо отработала наша система ПВО. По данным, которые есть на эту минуту, уничтожен еще один вражеский самолет. Возможно, эти данные изменятся с пользой для нас, и станет сильнее сбитых врагов", - заявил он.

Ранее стало известно, что на Николаевщине украинские морские пехотинцы вместе с побратимами из ОК "Юг" сбили четыре вертолета противника. При этом один из морпехов сбил сразу три единицы.

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