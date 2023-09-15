Он замечает, что беспилотники захватчиков двигались в направлении Хмельницкой области.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не исключает, что во время последней атаки российские оккупанты могли искать украинские бомбардировщики.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, говоря об очередной вражеской атаке по территории Украины.

"Имеем сегодня хороший результат-это 100%-ное сбитие "Шахедов"... 17 "Шахедов", которые были запущены из Приморско-Ахтарска, были сбиты по маршруту следования, двигались в направлении Хмельницкой области", - отметил Игнат.

Он рассказал, что привлекалась истребительная авиация, зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

"Хмельницкая область атакована. Понимаем, что ищет враг. Ищут, где командующий спрятал бомбардировщики, видимо, наши и так далее, после тех событий, которые происходили недавно в нашем море возле Крыма", - сказал спикер.

Также на вопрос, изменилась ли как-то тактика россиян, - смещать свои атаки ближе к утреннему времени, Игнат заметил, что такая ситуация наблюдается уже не впервые.

"Они обычно делают пуски с 22:30-22:50 и далее – несколько минут, и вплоть до 4 утра. Ну, сместили кое-что. Но подчеркиваю, что не впервые. И утренняя атака, в конце концов, позволяет лучше, возможно, отрабатывать, когда уже светлое время суток появляется, мобильным огневым группам. Именно потому, что цель уже становится визуально видимой", - отметил представитель ПС.

Атака оккупантов 15 сентября

Как сообщал УНИАН, ранее в ВС ВСУ заявили, что силы противовоздушной обороны Украины утром сегодня, 15 сентября, уничтожили все 17 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Все они разными маршрутами двигались в направлении Хмельницкой области.

В воздушных силах отметили, что Россия атаковала Украину ударными беспилотниками с юго-восточного направления, в частности с Приморско-Ахтарского района.

После 06:00 сообщалось о работе противовоздушной обороны на Хмельнитчине. Угроза, предположительно, существовала для Староконстантинова, где расположен военный аэродром.

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