Батарея включает 4-8 пусковых установки, силовую установку, радиолокационную станцию, пункт управления огнем.

Германия рассматривает возможность отправки четвертой батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украину, поскольку союзники изо всех сил пытаются доставить оборудование, которое президент Украины Владимир Зеленский срочно запросил для отражения нового нападения России.

Как пишет Bloomberg, по словам людей, знакомых с этим вопросом и говоривших на условиях анонимности, батарея Patriot станет дополнением к трем, которые правительство канцлера Олафа Шольца уже пообещало, в том числе совсем недавно, в апреле. По их словам, Германия еще не приняла окончательного решения.

Правительство в Берлине активно продвигало усилия по объединению возможностей противовоздушной обороны среди союзников Украины, поскольку динамика войны изменилась в пользу России. Московские силы нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины и начали непрерывные атаки на Харьков в рамках возобновленного наступления.

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Зеленский и его высокопоставленные чиновники все чаще призывают союзников использовать противовоздушную оборону после того, как в прошлом месяце российские войска пересекли границу в районе Харькова. Внезапная атака открыла новый фронт, призванный заставить Украину отвлечь военную силу от линии фронта протяженностью более 1200 километров.

ПВО для Украины - детали

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в мае, что ее правительство собрало почти 1 миллиард евро (1,1 миллиарда долларов) на дополнительную поддержку противовоздушной обороны, в первую очередь ракет. Берлин также поставил десятки зенитных установок "Гепард" и несколько установок ПВО Iris-T.

Но поскольку Россия возобновила наступление, только Берлин пообещал создать собственную дополнительную систему ПВО. Союзники, включая США и Румынию, рассматривают возможность отправки по батарее Patriot, сообщает Bloomberg. Италия собирается отправить одну из своих систем SAMP-T после саммита "Большой семерки", который состоится в этом месяце.

В конце мая Нидерланды заявили, что запускают инициативу по сборке системы Patriot из основных компонентов и запасных частей, подаренных союзниками, с целью как можно скорее ввести ее в эксплуатацию в Украине.

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