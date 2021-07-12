Президент РФ убежден, что "Киеву Донбасс просто не нужен".

Президент РФ Владимир Путин обвинил украинские власти в нежелании выполнять Минские соглашения, а также в «кровавых провокациях» на Донбассе.

Соответствующие тезисы содержатся в статье Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Текст статьи обнародован на сайте Кремля на украинском языке.

Материал, кроме различных исторических оценок, содержит взгляд президента РФ на войну на Донбассе.

"Представители Украины периодически заявляют о "полной приверженности" Минским соглашениям, на самом же деле руководствуются позицией об их «неприемлемости». Не настроены всерьез обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для людей, которые живут здесь. Отдают предпочтение эксплуатации образа "жертвы внешней агрессии" и торговле русофобией. Устраивают кровавые провокации в Донбассе. То есть, любым способом привлекают к себе внимание внешних покровителей и хозяев», - говорится в статье Путина.

При этом он убежден, что Украина якобы стала важным элементом глобального заговора против России («проект Анти-Россия»), а значит, «Киеву Донбасс просто не нужен».

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"Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1 и Минска-2, которые дают реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, непосредственно договорившись с ЛНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта «Анти-Россия». А он может держаться лишь на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага», - продолжает Путин.

Ранее Путин набросился с критикой на Украину из-за законопроекта Владимира Зеленского о коренных народах. Помимо прочего, он назвал Украину "порождением советского периода" и сравнил ее с нацистской Германией.

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Автор: Дмитрий Захаров