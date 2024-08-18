Глава ЦПД отметил, что в речи диктатора заложен нарратив о том, что "цель своя достигнута".

Последняя порция бреда белорусского диктатора Александра Лукашенко прямо намекает на то, что правитель РФ Владимир Путин уже "умоляет о переговорах".

Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram. По его словам, в заявлениях Лукашенко четко прослеживаются нарративы о том, что Россия якобы уже достигла "цели сво", поэтому войну можно уже завершать.

"Если переводить все, что сказал Лукашенко на человеческий язык - это сигнал, что Путин уже умоляет о переговорах. Потому что в длинную речь Лукашенко заложено, что "цель сво уже достигнута", - написал Коваленко. Видео дня

О чем говорил Лукашенко

Как сообщал УНИАН, диктатор Александр Лукашенко заявил, что цель "Специальной военной операции" уже достигнута. По его словам, в Украине теперь нет "нациков".

Также диктатор заявил, что Украина сформировала для нападения на Курскую область мощные силы с участием наемников, а именно поляков. По его словам, Курская операция - это якобы попытка Киева подтолкнуть Россию на применение оружия, в том числе и ядерного.

Кроме того, он подчеркнул, что белорусско-украинская граница "заминирована как никогда", поэтому ВСУ смогут пройти ее только с "огромными потерями". Лукашенко добавил, что Беларусь и РФ видят, откуда из западных стран может быть осуществлена агрессия против "Союзного государства".

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