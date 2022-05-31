Россия якобы намерена оккупировать весь Донбасс до 1 июля. Сначала планируют захват Луганской области.

Российский диктатор Владимир Путин поставил задачу оккупантам выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей до 1 июня и 1 июля соответственно.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Планы Кремля, согласно полученной информации, предусматривают первоначально захват всей Луганской области. С Донецкой ситуация для оккупаетом намного сложнее, поэтому на ее захват якобы отведено время до 1 июля.

Как сообщается, агрессор отказался от одновременного захвата всей территории украинского Донбасс.

Ранее в Луганской ОВА заявляли, что под российской оккупацией находится порядка 95% территории области. Сейчас активные бои идут за Северодонецк - административный центр региона с 2014 года.

По словам главы области Сергея Гайдая, угрозы окружения Северодонецка нет.

Вас также могут заинтересовать новости: