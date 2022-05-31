Российский диктатор Владимир Путин поставил задачу оккупантам выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей до 1 июня и 1 июля соответственно.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.
Планы Кремля, согласно полученной информации, предусматривают первоначально захват всей Луганской области. С Донецкой ситуация для оккупаетом намного сложнее, поэтому на ее захват якобы отведено время до 1 июля.
Как сообщается, агрессор отказался от одновременного захвата всей территории украинского Донбасс.
Ранее в Луганской ОВА заявляли, что под российской оккупацией находится порядка 95% территории области. Сейчас активные бои идут за Северодонецк - административный центр региона с 2014 года.
По словам главы области Сергея Гайдая, угрозы окружения Северодонецка нет.