Путин и Шольц договорились провести дальнейшие переговоры в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора 4 марта сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится на этих выходных.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Согласно сообщению, во время часового телефонного разговора Шольц и Путин "обменялись разными точками зрения" на агрессию России против Украины.

"Канцлер выразил глубокую обеспокоенность информацией, поступающей из Украины. Он призвал российское руководство немедленно прекратить все боевые действия и предоставить гуманитарный доступ к районам, где ведутся бои", – говорится в сообщении.

По данным немецкого правительства, Путин и Шольц договорились провести дальнейшие переговоры в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 марта, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров между Украиной и РФ может состояться 5 или 6 марта.

Вас также могут заинтересовать новости: