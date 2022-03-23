Сейчас оккупанты стягивают к разрушенному мосту тяжелое вооружение и строят пантонные переправы через Десну.

Президент РФ Владимир Путин сделал особую ставку на Чернигов.

Такое мнение в эфире информационного телемарафона высказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"В Мариуполе оккупанты намеренно создали условия невозможности выезда украинцев в сторону страны, вместо этого вывозят их в Россию и на оккупированные территории и делают вид, что украинцы радуются этому. Украинцы, которых выжали с территорий Украины, могут вернуться в страну только через другие страны, например, Грузию", - сказал он.

Геращенко добавил, что очень тревожная ситуация сложилась в Чернигове.

"Оккупанты ночью разбили мост через Десну. Есть информация, что туда враг начал стягивать тяжелую технику и делать пантонные переправы. Вероятно, что на этот город Путин сделал особую ставку", - заметил он.

В то же время Геращенко заверил, что угроза со стороны диверсионно-разведывательных групп почти полностью ликвидирована.

"Планы Путина по использованию диверсантов не оправдались, все диверсионные группы были уничтожены", - сказал советник главы МВД.

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 23 марта, в Чернигове российские захватчики сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял город с автодорогой на Киев.

Вас также могут заинтересовать новости: