Он цинично заявил, что Росгвардия занимается "обеспечением безопасности".

Российский диктатор Владимир Путин признал присутствие российских военных и бронемашин на Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре.

Об этом он заявил во время Восточного экономического форума.

"В отчете МАГАТЭ говорит убрать военную технику со станции, но на территории станции нет военной техники. Это сотрудники МАГАТЭ должны были увидеть и сейчас могут увидеть, потому что двое там остались. Там стоит Нацгвардия, охраняет периметр и внутреннюю часть. Ну "Тигры" (российский армейский автомобиль-вседорожник – УНИАН) стоят там. Это Росгвардия занимается обеспечением безопасности", – заявил Путин.

Видео дня

По его словам, оккупационные войска "контролируют станцию" на ЗАЄС.

Российский президент также отметил, что доверяет отчету миссии МАГАТЭ по итогам ее визита на объект.

Он также продолжил отрицать обстрелы атомной электростанции российскими оккупантами и повторил российский фейк о том, что там якобы находят обломки "западных средств поражения", в том числе – HIMARS.

Напомним, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС.

В июле стало известно, что российские оккупанты затащили в машинный зал 1-го энергоблока ЗАЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку. В сентябре российские пропагандисты сняли на видео военную технику за территории станции.

По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Миссия сфокусировалась на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов. Два эксперта после визита миссии остались на станции. Ожидается, что они продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам миссия МАГАТЭ выпустило отчет, в котором рекомендует вывести военную технику из зон, угрожающих безопасности ЗАЭС.

7 сентября на заседании Совета Безопасности ООН генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Мариано Гросси, побывавший на ЗАЭС, предостерег, что на Запорожской атомной электростанции из-за военных действий может произойти катастрофа.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Международное агентство по атомной энергии должно вынудить Россию к демилитаризации территории Запорожской АЭС и возвращению ее под контроль Украины.

С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее. Обстрелы Энергодара не прекращались ни во время визита МАГАТЭ, ни после. 6 сентября во время обстрелов пострадала подстанции "Луч". Часть временно оккупированного города остается без электроснабжения.

Вас также могут заинтересовать новости: