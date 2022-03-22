Американский президент отметил, что Путин может применить более суровую тактику.

Президент США Джо Байден подтвердил, что Россия использовала гиперзвуковые ракеты на войне с Украиной.

Об этом пишет CNN.

По его словам, это единственное, что Россия может использовать с уверенностью.

"Путин прижат к стене, он не предвидел степень или силу нашего единства, и чем ближе его спина к стене, тем суровее тактика, которую он может применить", - отметил президент США.

Байден неоднократно предупреждал, что Россия может провести "операции под чужим флагом", а также может применить химическое оружие в Украине.

"Как только Путин говорит, что НАТО, Украина или США собираются что-то сделать, это значит, что он сам готовится это сделать. Это не шутки", – сказал он.

Напомним, что ранее оккупанты применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" на западе Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: