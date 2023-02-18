О повышении Рустама Мурадова стало известно спустя неделю после крупного поражения армии окупантов под Угледаром.

Президент Росии Владимир Путин в пятницу неожиданно повысил в звании командующего Восточным военным округом Рустама Мурадова.

Согласно указу Путина, 50-летнему Мурадову, кавалеру Ордена Мужества и обладателю Орденов "За заслуги перед Отечеством" трех степеней, присвоено звание генерал-полковника, пишет издание The Moscow Times.

О повышении Мурадова стало известно спустя неделю после крупного поражения армии окупантов под Угледаром, где были почти полностью уничтожены две элитные бригады морской пехоты и около 100 единиц техники.

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При наступлении под Угледаром, которым командовал Мурадов, российский генералитет не принял во внимание особенности местности - открытые поля, усеянные минами, рассказывал представитель сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

С резкой критикой Мурадова выступил неофициальный телеграм-канал ЧВК "Вагнер" Grey Zone, пригрозивший "одвухсотить" генерала, который, как утверждалось, отсиживается в штабе, бросая на убой одну колонну за другой.

Ситуация под Угледаром: подробности

В первой половине февраля рашисты организовали масштабное наступление под Угледаром. Однако оно закончилось полным разгромом элитной 155-й бригады морской пехоты РФ. ВСУ подтвердили это в комментарии Politico. Оккупанты теряли от 150 до 300 человек во время штурма.

Как сообщил источник "ВЧК-ОГПУ", на фронте "вагнеровцам" перекрыли поставки боеприпасов, чтобы они не добились никаких успехов на фоне провала регулярной армии под Угледаром.

Атаки оккупантов в районе города продолжаются, что подтверждает свежая сводка от Генштаба ВСУ. Однако украинские защитники стойко отбивают штурмы.