События в Харьковской области – это лишь один из эпизодов провалов российской армии, отметил обозреватель.

Президент Российской Федерации Владимир Путин прекрасно понимает, в каком никчемном состоянии он сейчас находится. Успехи Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении – только один из эпизодов его поражении.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Мы понимаем его (Путина) никчемное состояние, в котором он сейчас находится. И он сам это прекрасно понимает. События в Харьковской области, именно наше контрнаступление – это лишь один из эпизодов", – отметил експерт. Видео дня

"Начнем с самого начала, 24 февраля. Если действительно все шло по плану Минобороны РФ, то фактически до конца февраля они должны были бы уже контролировать Киев. Это так? Нет. В конце марта они бежали из Киевской, Черниговской и даже Сумской областей. Они это тоже назвали передислокацией и перегруппированием. Но Путин очень прекрасно понимал, что это бегство, отступление… Ракетный крейсер "Москва", потеря впервые за 40 лет в современной истории конфликтов флагмана флота. Ни один другой флот за эти 40 лет не знал такого позора", – добавил Коваленко.

Ранее публицист Андрей Пионтковский заявил, что Путин начал понимать, что реально творится на фронте после знаменитого выступления заместителя Генштаба генерала Рудского 25 марта, который сказал, что "никакой Киев мы не собираемся брать, мы там так просто, не знаю почему, а наша основная задача – защищать Донбасс".

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