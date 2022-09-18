По его словам, это подчеркивает, что Путин понимает то положение, в котором он находится.

Президент РФ Владимир Путин начал понимать, что реально творится на фронте после знаменитого выступления заместителя Генштаба генерала Рудского 25 марта, который сказал, что "никакой Киев мы не собираемся брать, мы там так просто, не знаю почему, а наша основная задача – защищать Донбасс".

Такое мнение в эфире "Радио. Свобода" выразил политолог Андрей Пионтковский.

"А когда сейчас заявили, что произошла перегруппировка сил... Он прекрасно понимает эти вещи. В чем вся его внешнеполитическая активность? Он же добивается перемирия, использует все свои возможности. Была сначала миссия в Киев Драги, Макрона, Шольца, она провалилась. Потом он нанял Эрдогана. Доказательство того, что он все понимает и отчаянно добивается перемирия, – это громадная геополитическая цена, которую он заплатил Эрдогану. Он же предал Армению, он дал Эрдогану, Турции полную свободу рук в трех регионах, где он с ним конкурировал, в том числе, в военной сфере – в Нагорном Карабахе, а теперь уже собственно Армении, в Сирии и даже в Ливии. Эрдоган получил громадную цену за пустышку – за то, что он обещал: он поговорит с Зеленским...", - отметил политолог.

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По его словам, это подчеркивает, что Путин понимает то положение, в котором он находится, и отчаянно ищет выхода из него в форме прекращения огня и заключения какого-то соглашения, которое закрепляет за Россией захваченные территории, позволяет ему как бы продать своему окружению и народу некую иллюзию так называемой победы.

Напомним, ранее сообщалось, что после успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины Путин начал менять свою позицию относительно переговоров с Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не планирует вести переговоры с российским президентом Путиным.

В свою очередь экс-президент РФ Медведев выдал новую порцию чуши, гневно комментируя отказ Зеленского от переговоров с оккупантами.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Москва заговорит всерьез о переговорах только после того, как позиции ее армии максимально ослабнут.

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