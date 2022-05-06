По словам Орешкина, Путин понимает, что получит от НАТО решительный ответ.

Российский диктатор Путин исчерпал идеи для шантажа Запада, но продолжит угрожать ядерными боеголовками еще долго. Вероятно, использовать их он не решится.

Такое мнение высказал российский политический географ, сотрудник Института географии РАН Дмитрий Орешкин, пишет "Сегодня".

"Он думал, что Запад испугается намека на ядерный конфликт. Впрочем, то, что он уже успел натворить, удивительным образом для него самого консолидировало Запад и подготовило к наиболее жестким реакциям. Это новость для него, что его перестали бояться и начали презирать", - говорит Орешкин.

Он вспомнил о заявлении британского премьера Бориса Джонсона о готовности мгновенно ответить Кремлю, отметив, что оно "что-то и значит".

"Путинской бригаде ничего не остается, как дергать еще раз за ту же веревочку и говорить: а вот у нас есть атомная бомба. Запад знает, что у них есть атомное оружие, и считает, что Путин испугается его использовать. И я так думаю", - прогнозирует ученый.

По словам Орешкина, РФ при ударе по Украине тактическим ядерным оружием в ответ получит от НАТО стратегический.

"НАТО ответит уже напрямую, не просто посредством Украины, а по территории РФ. Здесь Путин прекрасно понимает, что проигрывает, но пугать и угрожать продолжит. И стучать атомной бомбой, как Хрущев ботинком по столу в ООН, он, конечно, будет", - говорит российский эксперт.

"Ядерные" угрозы России

Ранее Лавров косвенно намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие. Позже он снова не исключил такую возможность, однако в МИД РФ заявили, что ядерное оружие против использовать не будут.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора. В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.