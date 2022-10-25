Потеря власти для президента РФ – это потеря жизни, заявил Пионтковский.

Президент Российской Федерации Владимир Путин мечтает о прекращении огня на линии соприкосновения войск в Украине.

Такое заявление сделал российский публицист и писатель Андрей Пионтковский.

"Путин понимает, что его положение несколько иное, чем у его окружения. Они все одинаковые негодяи хотели уничтожения Украины и продолжают этого хотеть… Но что лично Путина отличает от всех других, то, что для него речь идет не только о власти, но и о жизни. Вот почему такое внимание сейчас к проблеме Херсона", – заявил он.

По словам Пионтковского, потеря Россией Херсона шокирует россиян.

"Я давно об этом говорю, и сейчас придерживаюсь такого мнения, что падение Херсона станет шоком и для российского глубинного народа, и для бункера… Путин политически не переживет падение Херсона. А для него потеря власти – это потеря жизни", – добавил эксперт.

Публицист также выразил уверенность, что подавляющее большинство россиян не хотят воевать: все, кто хотел, все уже похоронены.

Контрнаступление ВСУ на юге: что происходит в Херсонской области

Как известно, на юге Украины продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины.

По последним данным Генштаба ВСУ, сейчас российские войска обустраивают линии обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области в связи с активным продвижением украинских бойцов.

За сутки на южном направлении ВСУ уничтожили три вертолета и три склада с боеприпасами российских оккупантов.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, скорее всего, Путин приказал не отступать с правого берега Днепра, поэтому РФ будет удерживать его до последнего.