По неофициальной информации, Путин отдал приказ не отступать с правого берега Днепра на Херсонском направлении.

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, приказал не отступать с правого берега Днепра в Херсонской области, поэтому РФ будет удерживать его до последнего.

Такое мнение в эфире проекта FreeДом высказал военный эксперт Олег Жданов, комментируя текущую ситуацию в Херсоне.

"Они проводят ротацию, они заводят туда боевые части, а выводят оттуда небоевые - Росгвардию, подразделения ФСБ... Надо понимать, что такое правый берег - это "ахиллесова пята" западной части оккупированных территорий. То есть если мы выходим на реку Днепр, рушится все Запорожское направление до Крымского перешейка", - говорит он.

Жданов отметил, что есть информация от неофициальных источников Кремля о том, что Путин отдал приказ ни шагу назад с правого берега.

"Они будут драться за правый берег до последнего российского солдата. Надеяться, что Херсон нам так просто достанется, нельзя", - говорит Жданов.

По его словам, россияне максимально усиливают свою группировку на правом берегу Днепра.

Что происходит на Херсонском направлении

5 октября Путин подписал псевдозаконы "о принятии в Российскую Федерацию" захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Позже командующий российскими войсками в Украине Суровикин не исключил принятия "непростых решений" по Херсону. О каких решениях идет речь, он не уточнил.

Затем оккупанты объявили об "эвакуации" населения с правого берега оккупированной Херсонской области на левый. Сообщалось, что ряд коллаборантов также бежал оттуда.

В украинских властях не исключают, что россияне на этом направлении прибегнут к кровавым провокациям - могут обстрелять жилые массивы Херсона и обвинить в этом ВСУ.

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