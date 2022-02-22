Американский президент напомнил, что российский коллега по сути отрезал два региона Украины.

Президент России Владимир Путин готовит почву для того, чтобы продвинуться вглубь Украины, он попросил разрешение у Госдумы на это.

Об этом во время своего видеообращения заявил президент США Джо Байден.

"Вчера Владимир Путин признал два региона Украины как независимые. По факту он объявил, что отрезает себе части Украины. Он готовит почву для продвижения вглубь Украины", — заявил глава американского государства.

Также Байден объявил о введении антироссийских санкций, среди которых – санкции против двух российских банков, российского суверенного долга, российских элит и их семей.

Напомним, 22 февраля 2022 года президент США Джо Байден выступил с обращением по поводу ситуации вокруг Украины и санкций против РФ.

Накануне военная разведка США неоднократно предупреждала, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину. Эти месседжи озвучивал Байден.

В Соединенных Штатах Америки приветствуют решение Германии остановить сертификацию газопровода "Северного потока-2" из-за признания Россией независимости "ЛДНР".

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