Украинские защитники успешно используют уцелевшую технику врага.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Вместо праздничного парада ко Дню Независимости Украины в этом году на Крещатике выставлена уничтоженная военная техника оккупантов.
На импровизированном параде можно увидеть более 80 образцов захваченной в боях рашистской техники. В частности, пушку "Акация", которая есть на вооружении обеих армий.
"Я сам по специальности артиллерист, и я начинал свою службу именно на такой пушке", - рассказал генерал-майор Сергей Корнийчук, который в 2019-2020-х годах руководил Генеральным штабом Вооруженных сил.
Украинским воинам удалось захватить десятки таких пушек. Разбомбленные-пошли на металлолом, остальные - восстановили и успешно воюют против самих орков.
Также на Крещатике можно увидеть подбитую тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек". Она способна накрывать огнем территорию в 6 гектаров.
"Самое ужасное оружие, потому что оно использует термобоеприпасы объемного взрыва. ... Они сегодня используют практически все, кроме ядерного оружия и химического оружия", - добавляет Корнийчук
Пока это не парад нашей победы, говорит генерал. Впрочем, в таком виде вражеская техника появляется на фронте каждый день, и когда-нибудь пополнит и эту коллекцию.