Несколько десятков "трофеев" украинских бойцов сегодня выставлены в центре Киева.

Украинские защитники успешно используют уцелевшую технику врага.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Вместо праздничного парада ко Дню Независимости Украины в этом году на Крещатике выставлена уничтоженная военная техника оккупантов.

На импровизированном параде можно увидеть более 80 образцов захваченной в боях рашистской техники. В частности, пушку "Акация", которая есть на вооружении обеих армий.

"Я сам по специальности артиллерист, и я начинал свою службу именно на такой пушке", - рассказал генерал-майор Сергей Корнийчук, который в 2019-2020-х годах руководил Генеральным штабом Вооруженных сил.

Украинским воинам удалось захватить десятки таких пушек. Разбомбленные-пошли на металлолом, остальные - восстановили и успешно воюют против самих орков.

Также на Крещатике можно увидеть подбитую тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек". Она способна накрывать огнем территорию в 6 гектаров.

"Самое ужасное оружие, потому что оно использует термобоеприпасы объемного взрыва. ... Они сегодня используют практически все, кроме ядерного оружия и химического оружия", - добавляет Корнийчук

Пока это не парад нашей победы, говорит генерал. Впрочем, в таком виде вражеская техника появляется на фронте каждый день, и когда-нибудь пополнит и эту коллекцию.

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