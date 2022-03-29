В украинский плен попали 15 военных из Крыма.

Руководитель Службы обеспечения деятельности Крымской платформы в Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым Мария Томак отмечает, что граждане Украины, которые были незаконно призваны в российскую армию, используются в войне как пушечное мясо против и страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинге.

"Что мы видим сейчас... По сути, Крым используется как полноценный плацдарм для наступления Российской Федерации на территорию Украины. И это происходит с 24 февраля", - сказала Томак и добавила, что один из первых ударов по Украине осуществлялся, в том числе из Крыма.

Она также отметила: "Сейчас граждане Украины, которые были незаконно призваны в российскую армию в Крыму, используются в этой войне как живая сила, как пушечное мясо против собственного народа, против своей страны. И сейчас один из наших приоритетов – это объяснять и разъяснять, каким образом можно избежать этой службы в армии сейчас, когда Россия так интенсивно воюет против Украины".

Томак подчеркнула, что когда речь идет о таком призыве, то граждане Украины в Крыму являются жертвами военного преступления.

"Если эти люди участвуют в войне, а тем более причастны к военным преступлениям, а мы понимаем, какой сейчас масштаб военных преступлений, которые осуществляет Россия на территории Украины, то конечно их ждет привлечение к ответственности", - подчеркнула она.

Говоря о мониторинге захоронений в Крыму и информации о военнопленных из Крыма, Томак отметила: "По состоянию на сейчас это не менее 18 захоронений, которые мы отследили на территории Крыма, - именно крымчан... И по меньшей мере среди пленных, которых захватили украинские военные, - это 15 пленных родом из Крыма, и они в подавляющем большинстве своем являются гражданами Украины. То есть теми людьми, которые жили в Крыму до начала оккупации".

В свою очередь заместитель представителя президента Украины в АР Крым, крымскотатарская правозащитница Тамила Ташева сообщила, что в Крыму проходят акции протеста против войны России на территории Украины. В частности, в Ялте, Евпатории и Симферополе.

"Они, конечно, выходят на одиночные протесты. Их задерживают либо дают административные аресты, либо штрафы в размере 30 тысяч рублей... За это время были задержаны, мы знаем лишь минимум о 10 людях", - отметила она.

Ташева также отметила, что в их распоряжении есть документ, согласно которому Россия "показала квотирование на различные регионы Российской Федерации, сколько людей она может разместить в том или другом регионе Российской Федерации".

"Квота по Крыму заполнена... Согласно этим документам, людей, прибывающих с территории Украинского государства, - вынужденно прибывают или они фактически депортированными являются, например из Мариуполя – их будут отправлять после Крыма в отдаленные регионы Российской Федерации", - сказала она.

Томак также отметила, что по состоянию на сейчас для граждан Украины невозможно пересечь административную линию между оккупированным Крымом и материковой Украиной согласно украинскому законодательству. "Потому что там нет наших пограничников. Все наши контрольно-пропускные пункты, а их было открытых два перед началом наступления, закрыты", - сказала она.

Кроме того, Томак напомнила, что Россия никогда не скрывала, что одним из ее приоритетов было восстановление водоснабжения во временно оккупированный ею Крым. "Это сейчас, собственно говоря, осуществлено", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, России напомнили о правилах обращения с военнопленными.