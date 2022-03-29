Михаил Подоляк подчеркнул, что правила ведения войны должны выполняться обеими сторонами.

Представитель украинской делегации генерал Александр Кириленко отмечает, что России напомнили о необходимости соблюдения международных договоров по обращение с военнопленными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на промежуточном брифинге в Стамбуле, который транслировался во время телемарафона.

"Командованием Вооруженных сил Украины очень четко была высказана позиция относительно соблюдения международных законов относительно обращения с военнопленными. Вся поступающая информация проверяется детально Вооруженными силами Украины... В случае нарушения будут приниматься соответствующие правовые решения по тем военнослужащим, которые нарушают соответствующие законы обращения с военнопленными", - сказал Кириленко.

В то же время, подчеркнул он, российской стороне также напомнили, что они должны соблюдать эти международные договоры.

"Мы рассчитываем, и это было заявлено российской стороне, на соблюдение указанных международных договоров Российской Федерацией", - отметил генерал.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что правила ведения войны должны выполняться обеими сторонами.

"Не только Украиной. Потому что нам заявляют, что Украина где-то имеет какие-то там инциденты. Но и российской стороной. Россия гораздо больше этих инцидентов сегодня демонстрирует. И можем только подчеркнуть, что любые случаи будут принципиально расследоваться соответствующими юридическими органами, и будут иметь соответствующие юридические последствия", - сказал он.

Подоляк подчеркнул, что это принципиальная позиция Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее российский оккупант на видео признался, как напился и по ошибке вышел к украинским защитникам.