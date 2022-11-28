На юге Украины пограничники филигранно поразили самоходный противотанковый ракетный комплекс противника. Соответствующим видео поделилась пресс-служба ГПСУ.
Как говорится в сообщении, аэроразведка Госпогранслужбы отследила и с помощью беспилотника прямо в люк доставила взрывчатку. Эмоции наших пограничников зашкаливают.
"Только послушайте радость наших защитников от того, что захватчиков становится все меньше!" - отметили в ГПСУ.
Потери российских оккупантов на войне в Украине
За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины отправили в ад еще около 590 оккупантов. Потери РФ продолжают расти, сейчас они достигли 87 тысяч 900. За сутки защитники "минуснули" не только живую силу врага, а еще и немало техники.
Также Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла на украинском поле боя 2908 танков, 1899 артиллерийских систем, 278 самолетов и 261 вертолет. Кроме того, защитники "приземлили" 531 российскую крылатую ракету.