События происходят на юге страны, где сейчас продолжается контрнаступление украинских защитников.

На юге Украины пограничники филигранно поразили самоходный противотанковый ракетный комплекс противника. Соответствующим видео поделилась пресс-служба ГПСУ.

Как говорится в сообщении, аэроразведка Госпогранслужбы отследила и с помощью беспилотника прямо в люк доставила взрывчатку. Эмоции наших пограничников зашкаливают.

"Только послушайте радость наших защитников от того, что захватчиков становится все меньше!" - отметили в ГПСУ.

Потери российских оккупантов на войне в Украине

За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины отправили в ад еще около 590 оккупантов. Потери РФ продолжают расти, сейчас они достигли 87 тысяч 900. За сутки защитники "минуснули" не только живую силу врага, а еще и немало техники.

Также Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла на украинском поле боя 2908 танков, 1899 артиллерийских систем, 278 самолетов и 261 вертолет. Кроме того, защитники "приземлили" 531 российскую крылатую ракету.

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