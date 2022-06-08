RBS-17 действительно трудно назвать полноценным комплексом береговой обороны, но он может успешно уничтожать десантные катера.

Правительство Швеции предложило, в рамках очередного пакета помощи для отражения российской агрессии, передать Украине противокорабельный комплекс RBS-17. В пакет входят снайперские винтовки Barrett M82, а также пять тысяч противотанковых гранатометов AT4. Но именно RBS-17 является для Украины новым образцом вооружения.

Возможности RBS-17

Несмотря на свою классификацию как противокорабельный комплекс RBS-17 от Bofors, правильным будет его назвать "противокатерным". Это связано с тем, что в его основе лежит широко распространенная ракета "воздух-земля" Hellfire AGM-114C, адаптированная к запуску с земли.

Сама ракета Hellfire отличается малым весом, всего около 50 кг, что напрямую влияет на вес кумулятивной боевой части в 8 кг, а также дальность полета – около 8 км. То есть уничтожить с нее боевой корабль – почти невозможно.

Поэтому задача RBS-17 - борьба с десантными катерами противника. Но поражать цели с помощью этого комплекса можно не только на воде, он также будет эффективным и против наземных целей.

Возможности этой ракеты вполне позволяют уверенно поражать такие катера, как "Раптор", которые используются для десантирования разведывательно-диверсионных групп. Также можно сорвать действия десантных катеров типа "Серна", "Дюгонь" и подобных, которые предназначены для десантирования противника в составе рот или нескольких единиц бронетехники.

Особенности RBS-17

Так как RBS-17 использует ракету Hellfire AGM-114C, то ее наведение осуществляется по отраженному лазерному лучу. Это означает, что с момента пуска один из членов расчета должен подсвечивать специальным прибором цель и именно от его действий зависит куда попадет ракета.

Также этот способ наведения ограничивает реальную боеспособность комплекса в условиях плохой погоды. Кстати, на британской версии Hellfire - Brimstone этот недостаток устранен благодаря внедрению радиолокационной головки самонаведения, игнорирующей погодные условия.

В целом тактика работы с RBS-17 в шведской армии состоит в создании засад на линии побережья. Именно для этого она сделана максимально мобильной и требует минимум личного состава. А благодаря малому размеру пусковых это позволяет легко замаскировать их.

Характеристики RBS-17