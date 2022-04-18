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Пропагандист из РФ похвастался, как авиация оккупантов уничтожает жилые дома Мариуполя (видео)

Виолетта Орлова

07:45, 18.04.22
1 мин. 5016
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Российский пропагандист из "Известий" Алексей Полторанин похвастался, как авиация оккупантов беспощадно уничтожает Мариуполь, сравнивая с землей жилые многоэтажки.

В Сети появился фрагмент пропагандистского сюжета.

Полторанин рассказал зрителям, что российская авиация уничтожает жилые дома в Мариуполе

"На наших глазах российская авиация ударила по жилой пятиэтажке. Сейчас горят верхние этажи здания. Российская авиация продолжает "работать" по тому району", - рассказал он.

Напомним, что Минобороны РФ предложило украинским бойцам в Мариуполе сложить оружие и сдаться. Они отказались от капитуляции. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия истребит украинских военных, которые защищают Мариуполь, то дальнейшие мирные переговоры станут невозможными.

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