Пропагандист из РФ похвастался, как авиация оккупантов уничтожает жилые дома Мариуполя (видео)

Российский пропагандист из "Известий" Алексей Полторанин похвастался, как авиация оккупантов беспощадно уничтожает Мариуполь, сравнивая с землей жилые многоэтажки.
В Сети появился фрагмент пропагандистского сюжета.
Полторанин рассказал зрителям, что российская авиация уничтожает жилые дома в Мариуполе
"На наших глазах российская авиация ударила по жилой пятиэтажке. Сейчас горят верхние этажи здания. Российская авиация продолжает "работать" по тому району", - рассказал он.
Напомним, что Минобороны РФ предложило украинским бойцам в Мариуполе сложить оружие и сдаться. Они отказались от капитуляции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия истребит украинских военных, которые защищают Мариуполь, то дальнейшие мирные переговоры станут невозможными.