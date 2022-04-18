Пропагандист из РФ похвастался, как авиация оккупантов уничтожает жилые дома Мариуполя (видео)

На кадрах видно, как горит многоэтажка после авиаудара.

Российский пропагандист из "Известий" Алексей Полторанин похвастался, как авиация оккупантов беспощадно уничтожает Мариуполь, сравнивая с землей жилые многоэтажки.

В Сети появился фрагмент пропагандистского сюжета.

Полторанин рассказал зрителям, что российская авиация уничтожает жилые дома в Мариуполе

"На наших глазах российская авиация ударила по жилой пятиэтажке. Сейчас горят верхние этажи здания. Российская авиация продолжает "работать" по тому району", - рассказал он.