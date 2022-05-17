Российские войска в Украине истощены, отметил эксперт.

Войска Российской Федерации в Украине "выдохнутся" даже на Изюмском направлении через несколько дней.

Наступательные действия невозможно вести месяц подряд, необходимо заниматься пополнением резервов, поделился прогнозом в интервью одному из YouTube-каналов военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, войска РФ, которые находятся на украинской территории, сильно покорежены и истощены.

"Мой анализ говорит о том, что еще три-четыре дня, и российские войска выдохнутся даже на Изюмском направлении. Невозможно месяц подряд вести наступательные действия, надо пополнять резервы и восполнять потери. А такого пополнения нет...", - сказал он.

Собеседник отметил, что командование украинских войск опередило истощение сил противника и контрударом сбило потенциал оккупантов к наступлению.

Напомним, РФ вторглась на украинскую территорию рано утром 24 февраля.

Враги сначала сбрасывали бомбы на военные объекты, а потом атаковали и мирные города в ряде регионов.

Потом на части востока нашего государства противник пошел в наступление, "горячей точкой" был город Изюм Харьковской области.

16 мая советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предупреждал, что скоро ключевой "горячей точкой" фронта будет Северодонецк Луганской области.

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