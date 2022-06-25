Чиновник ведомства замечает, что россиянам пришлось полностью пересмотреть свои планы.

В Пентагоне считают правильным тактическим ходом решение Генштаба Вооруженных сил Украины об отступлении из Северодонецка. Этот контролируемый отвод позволит украинской армии занять лучшие позиции для дальнейшей обороны. Фактически россияне захватили город, но они заплатили слишком высокую цену.

Соответствующее заявление сделал представитель Министерства обороны США во время брифинга.

По его словам, оккупанты не ведут полномасштабного наступления на востоке Украины, зато "дюйм за дюймом" продвигаются на некоторых участках.

"Я хочу показать контекст наблюдаемого нами в Северодонецке управляемого отступления Вооруженных сил Украины с этого места. Если вспомнить развитие событий последних четырех месяцев, то России пришлось полностью пересмотреть свои первоначальные планы, которые были чрезмерно амбициозными и неумелыми... Они перешли от попытки наступления по многим направлениям, в которой их победили украинцы, до нынешнего сосредоточения внимания на Восточной Украине. И действительно, россияне просто дюйм за дюймом занимают здесь территорию", – заявил старший чиновник Минобороны США.

В то же время он отметил, что незначительное продвижение стоило России очень дорого. По его убеждению, командование ВСУ сейчас обеспечивает себе лучшее положение для дальнейшей обороны.

"ВСУ выполняют профессиональное тактическое отступление, чтобы консолидировать свои силы на позициях, которые они могут лучше защитить. И я вижу, что это происходит на фоне их способности продолжать сковывать русские войска в течение очень длительного времени в очень небольшой географической области", – сказал представитель Пентагона.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что защитники Северодонецка получили команду отходить на новые позиции. В то же время ни в Генштабе, ни в Минобороны о таком приказе пока не сообщают.

Отвод вооруженных сил Украины из Северодонецка продлится несколько дней, поскольку там находится множество подразделений.

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