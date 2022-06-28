Два поезда следуют с задержкой более двух часов.

Проезд поврежденным из-за обстрелов российскими оккупантами участком железной дороги вблизи Днепра восстановлено.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрзализныци".

"Проезд поврежденным участком вблизи Днепра восстановлен, по состоянию на 20:00 оба поезда отправились своим маршрутом", - говорится в заметке.

Так, поезд №3 Запорожье-Львов отправляется с задержкой 2 ч 30 мин., а поезд №31 Запорожье-Перемышль - с задержкой 2 ч 14 мин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июня, около 17:30 российские оккупанты выпустили 6 крылатых ракет морского базирования "Калибр" по территории Днепропетровской области.

Председатель ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Днепре в результате вражеского ракетного удара разрушен объект железнодорожной инфраструктуры и промышленное предприятие. Горит сервисная компания. Также украинские военные сбили ракеты над Синельниковским районом.

На местах работают спасатели. Под завалами ищут людей.

Ранее в "Укрзализныце" сообщили, что из-за ракетных ударов два поезда из Днепра отправятся с задержкой.

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