Проезд поврежденным из-за обстрелов российскими оккупантами участком железной дороги вблизи Днепра восстановлено.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрзализныци".
"Проезд поврежденным участком вблизи Днепра восстановлен, по состоянию на 20:00 оба поезда отправились своим маршрутом", - говорится в заметке.
Так, поезд №3 Запорожье-Львов отправляется с задержкой 2 ч 30 мин., а поезд №31 Запорожье-Перемышль - с задержкой 2 ч 14 мин.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июня, около 17:30 российские оккупанты выпустили 6 крылатых ракет морского базирования "Калибр" по территории Днепропетровской области.
Председатель ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Днепре в результате вражеского ракетного удара разрушен объект железнодорожной инфраструктуры и промышленное предприятие. Горит сервисная компания. Также украинские военные сбили ракеты над Синельниковским районом.
На местах работают спасатели. Под завалами ищут людей.
Ранее в "Укрзализныце" сообщили, что из-за ракетных ударов два поезда из Днепра отправятся с задержкой.