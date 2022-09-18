Россиянка мечтает, чтобы ее будущий муж после возвращения с войны в Украине трудоустроился в ЧВК "Вагнер".

Циничность россиян в войне против Украины не знает границ. Так, российские женщины призывают своих мужчин привозить "трофеи" с убитых украинцев.

Об этом свидетельствует новый обнародованный СБУ перехват разговора оккупанта с возлюбленной из Подмосковья.

"Привезешь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как "вагнеры" отрезали голову мужику..." - делится женщина планами из будущей супружеской жизни.

Россиянка мечтает, чтобы ее будущий муж после возвращения с войны в Украине трудоустроился в ЧВК "Вагнер" и тогда он сможет подарить ей даже что-то большее.

Более того, девушка мечтает использовать "х*хляцкий китель" в ролевых играх со своим будущим мужем.

"Где мои берцы с убитого?" - спрашивает возлюбленная российского оккупанта.

Нашивки, обувь, военные куртки, снятые оккупантами с тел павших в бою украинских защитников – вершина мечтаний русской девушки.

Напомним, 12 апреля СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военнослужащего с женой. Их общение вызвало немалый резонанс. Далее прямая речь: "Да, ты давай там, украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори. Понятно? (смеется, - УНИАН.)", – говорит женщина своему мужу-захватчику. Также она призывает его пользоваться презервативами.

СМИ установили личность оккупанта. Им оказался бывший срочник Росгвардии, также служивший в полку, который участвовал в аннексии Крыма Россией. С началом полномасштабного наступления в Украину вторгся на Херсонщину. Женщина-воспитывает их ребенка в оккупированном Крыму.

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