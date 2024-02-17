Боец "Шустрый" рассказал о мотивации пленных, которые ему попадались со "Шторм-Z" и "Шторм V".

Боец, прошедший школу "элиты" войск Украины (в 73-м морском центре Сил специальных операций), рассказал о главной мотивации оккупантов из подразделений "Шторм-Z" и "Шторм V".

С ними Павел Якимчук имел возможность пообщаться во времена военных операций, когда врагов удавалось взять в плен. Преимущественно, речь шла о зэках, однако каждый имел разные мотивы и цели воевать против Украины, вспомнил он Telegraf.

Часть из них хотела получить таким образом путинское помилование, для других (преимущественно контрактников) - важнее были деньги.

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"Они пришли из какой-то глухой провинции, денег нет и оно пришло тупо заработать денег", - акцентировал он.

И лишь единицы из них высказывали "патриотические" взгляды, утверждая, что воюют против "нацистов". "Опять же, их был мизер", - добавил Якимчук.

Сейчас военный временно не на поле боя: он участвовал в освобождении Херсона, где получил тяжелое ранение, которое едва не закончилось ампутацией ноги. Однако пережитые эмоции невозможно передать словами: "Люди вешались на шею, люди забрасывали машины цветами", - сказал "Шустрый"

Сейчас он восстанавливается и мечтает снова стать в ряды войск Украины. По словам Павла, он был первым, кто поднял украинский флаг на контрнаступлении ВСУ (речь идет об освобождении села Калиновское в ноябре 2022 года). "На телефонную вышку высотой в 9 этажей без страховки залез", - вспоминает яркий фронтовой момент защитник.

Якимчук предупредил - армия РФ опасна и уже не такая "тупая"

В интервью СМИ военный также предупредил: может оказаться, что оккупанты не такие "тупые", как об этом говорят в марафоне. Это миллионное стадо обезьян с автоматами, при любых вариантах, уже опасно, сказал "Шустрый".

Если в первые дни войны с врагов еще можно было таким образом насмехаться, то сейчас они уже "наскилены", к тому же, преобладают численностью. "Даже если бы они были такие тупые, как о них говорят в телемарафоне, они все равно очень опасны, потому что их много", - подчеркнул он.

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