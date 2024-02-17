Военный с позывным "Шустрый" намекнул, что оккупанты - не просто стая обезьян численностью в миллион.

Боец из "элиты" украинского войска сделал тревожное заявление о реальной силе армии РФ. Он намекнул, что враг может оказаться не таким "тупым", как о нем говорят в нацмарафоне.

Однако, даже если бы все военные армии РФ действительно такими были, стая обезьян численностью в миллион да еще и с автоматами - это уже опасно, подчеркнул военный с позывным "Шустрый" Telegraf.

Такое мнение об оккупантах высказал 37-летний Павел Якимчук, который "попробовал" врага на зуб в составе 73-го Морского центра Сил специальных операций (именно туда он мобилизовался после того, как получил повестку).

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"Даже если бы это была стая обезьян. Стая обезьян с автоматами численностью в миллион - очень опасна. Даже если бы они были такие тупые, как о них говорят в телемарафоне, они все равно очень опасны, потому что их много", - подчеркнул военный.

По его словам, еще в начале вторжения о войсках РФ можно было говорить, что это "тупая советщина". Однако сейчас оккупант - это некий "наскиленый вояка": он все еще на несколько ступеней слабее ВСУ, однако уже чему-то обучен, акцентировал "Шустрый".

Больше о Павле Якимчуке

После мобилизации "Шустрый" в составе подразделения спецназовцев попал на южное направление и участвовал в освобождении Херсона. Во время боев с оккупантами Павел получил ранения, а впоследствии, жестокий диагноз от медиков: рана тяжелая - надо ампутировать ногу. Тогда боец не пошел на такой шаг и в конце концов смог сохранить конечность. Сейчас его цель - восстановиться, чтобы вернуться в состав ВСУ. Павел ведет войну с армией РФ с 2014 года (сначала пошел добровольцем в АТО, где стал разведчиком). К гражданской жизни вернулся в 2106 году, а после полномасштабного вторжения записался в ТРО, защищал Киев. Позже перешел к волонтерству, а как получил повестку, стал частью армии.

Бойцы 3 ОШБр записали сообщение в аду Авдеевки

Сейчас Украина внимательно наблюдает за событиями, которые разворачиваются на оперативном направлении войск "Таврия" - за городом Авдеевка. Как известно, Россия бросила туда все резервы, чтобы окончательно выбить ВСУ. В феврале на подмогу армии командование направило в Авдеевку 3 ОШБр, осуществив ротацию войск.

16 февраля бригадный генерал Тарнавский объявил - ВСУ отходят с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Как комментировала 3 ОШБр, ситуация очень тяжелая. Сегодня герои Украины опубликовали обращение к нации, кое-кто из них в кадре был окровавлен.

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