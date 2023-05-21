По его словам, все имеющиеся позиции "вагнеровцы" передадут подразделениям армии РФ.

Главарь"Вагнера" Евгений Пригожин снова заявил, что выводит своих наемников из зоны боевых действий, передав позиции кадровым оккупантам "второй армии мира". По его словам, до 1 июня "ни одного бойца ЧВК на переднем крае не будет".

Об этом Пригожин заявил в аудио ответы на вопрос, штурмуют ли его наемники населенный пункт Хромово Донецкой области. По его словам, "вагнеровцы" якобы выполнили свои задачи и вернутся в тыл спустя более 400 дней боев.

"ЧВК "Вагнер" покинет зону боевых действий от 25 мая. 1 июня ни одного бойца на переднем крае не будет, пока мы не пройдем переформирование, дооснащение и доучение", – заявил Пригожин.

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Он также добавил, что сейчас будут тиражировать фейки о "новых штурмах ЧВК". Что касается штурма Хромового, Пригожин подчеркнул, что это задача Минобороны РФ.

"Вагнер" на войне - последние новости

Почти год "Вагнер" штурмовал Бахмут с целью его захвата. Несколько раз оккупанты отчитывались, что уже захватили его, но это были фейки. Вчера, 20 мая, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном захвате города Бахмут. Впоследствии это заявили и в Минобороны врага.

Вместе с тем, в Министерстве обороны Украины отрицали потерю города. Заместитель председателя министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что ситуация в городе критическая и продолжаются тяжелые бои.

Во время брифинга в Японии президент Украины Владимир Зеленский также отрицал захват Бахмута, отметив, что украинские военные находятся в городе.

Вечером в Минобороны заявили, что, несмотря на безумные попытки врага взять Бахмут под свой полный контроль, наши защитники продвинулись на некоторых участках. В частности, за последние сутки наши защитники имели продвижение в районе 200 метров.

К тому же, стало известно, что украинские практически разбили ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Впрочем, совсем вскоре наемников Пригожина ждет окончательный разгром.

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