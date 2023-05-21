Главарь"Вагнера" Евгений Пригожин снова заявил, что выводит своих наемников из зоны боевых действий, передав позиции кадровым оккупантам "второй армии мира". По его словам, до 1 июня "ни одного бойца ЧВК на переднем крае не будет".
Об этом Пригожин заявил в аудио ответы на вопрос, штурмуют ли его наемники населенный пункт Хромово Донецкой области. По его словам, "вагнеровцы" якобы выполнили свои задачи и вернутся в тыл спустя более 400 дней боев.
"ЧВК "Вагнер" покинет зону боевых действий от 25 мая. 1 июня ни одного бойца на переднем крае не будет, пока мы не пройдем переформирование, дооснащение и доучение", – заявил Пригожин.
Он также добавил, что сейчас будут тиражировать фейки о "новых штурмах ЧВК". Что касается штурма Хромового, Пригожин подчеркнул, что это задача Минобороны РФ.
"Вагнер" на войне - последние новости
Почти год "Вагнер" штурмовал Бахмут с целью его захвата. Несколько раз оккупанты отчитывались, что уже захватили его, но это были фейки. Вчера, 20 мая, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном захвате города Бахмут. Впоследствии это заявили и в Минобороны врага.
Вместе с тем, в Министерстве обороны Украины отрицали потерю города. Заместитель председателя министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что ситуация в городе критическая и продолжаются тяжелые бои.
Во время брифинга в Японии президент Украины Владимир Зеленский также отрицал захват Бахмута, отметив, что украинские военные находятся в городе.
Вечером в Минобороны заявили, что, несмотря на безумные попытки врага взять Бахмут под свой полный контроль, наши защитники продвинулись на некоторых участках. В частности, за последние сутки наши защитники имели продвижение в районе 200 метров.
К тому же, стало известно, что украинские практически разбили ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Впрочем, совсем вскоре наемников Пригожина ждет окончательный разгром.