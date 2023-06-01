Резкая риторика владельца группы"Вагнер" Евгения Пригожина могла поощрить российских оппозиционных деятелей начать затрагивать запрещенные темы и призвать к смене Владимира Путина на другого человека на посту президента Российской Федерации.
Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки, сообщило, что 27 мая 2023 года российский оппозиционный политик Борис Неделин в эфире российского телеканала "НТВ" призвал в 2024 году избрать нового президента для того, чтобы восстановить нормальные отношения России с Европой.
Разведка отмечает, что Надеждин является яростным критиком войны России против Украины с начала полнометражного вторжения, и что "это, весьма вероятно, первый призыв сменить Путина на Российском государственном канале" со времени начала войны.
"В последние 15 месяцев Россия ввела ограничения на свободу слова, которых не было с советских времен. Однако, существует реалистичная вероятность, что последняя досадная критика со стороны националистических деятелей, таких как владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин, поощрила оппозиционных представителей возбуждать табуированные темы", - сообщает разведка.
Заявления об отставке Путина - что известно
На федеральном канале РФ открыто призвали отправить диктатора Владимира Путина в отставку, чтобы наладить отношения с Европой. Фрагмент эфира появился в сети. Во время одной из пропагандистских программ эксперт Борис Надеждин заявил, что Европа не будет дружить с путинской Россией. Для того, чтобы наладить отношения, необходимо сменить президента.