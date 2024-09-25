Проблемы у россиян начались одновременно с установкой на ФАБах универсальных модулей планирования.

Самолеты оккупационной армии РФ за несколько последних месяцев текущего года "уронили" на российские территории и оккупированные земли Украины почти 130 фугасных бомб. По данным ASTRA, одна из них обнаружена в Белгородской области 23 сентября.

"В Грайворонском городском округе, в нескольких километрах от села Доброивановка обнаружена ФАБ-250. Пострадавших и повреждений нет, боеприпас уже уничтожили. Это как минимум 127 авиабомба, скинутая Воздушно-космическими силами РФ на Россию и оккупированные территории Украины с марта по сентябрь этого года", — пишет ресурс.

Отмечается, что ранее российская армия начала оборудовать советские фугасные авиабомбы (ФАБ) комплексами УМПК - универсальными модулями планирования и коррекции. После этого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать их прямо с территории РФ. Точные причины "незапланированного схода" бомб пока неизвестны, но существует она с начала применения УМПК, которые превращают их свободное падение в планирование.

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Известно, что оккупанты запускают по Украине, в том числе крылатую ФАБ-3000. Цифры в названии обозначают общий вес изделия — в ФАБ-3000 порядка половины веса составляет взрывчатка.

"Активно использовать УМПК российская армия начала весной этого года. И сразу вскрылась проблема обновленных ФАБ — часто бомбы попросту не долетают до Украины… Чаще всего падают ФАБ-250 и ФАБ-500. Обычно при внештатном сходе они не взрываются — бомбы постфактум уничтожают взрывотехники", — сказано в публикации.

В начале июля ФАБ-3000 впервые упала с российского самолета на Белгородскую область. Бомба взорвалась в поле неподалеку от населенного пункта Шебекино. Так как местность была безлюдной, обошлось без жертв.

"4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Власти причину падения бомбы скрыли, как и тот факт, что она была российской", — подчеркивает ASTRA.

Сброс бомб на российской территории

Напомним, российские оккупационные войска довольно часто "теряют" бомбы над своими же городами. Например, вечером 13 июня 2024 года мощный взрыв прогремел в Шебекино Белгородской области. Сообщалось, что на город упала российская авиабомба. Местные телеграм-каналы просили жителей Титовки в пригороде Шебекино "до утра воздержаться от прогулок". В самом Шебекино взрывной волной вырвало оконные рамы и выбило стекла.

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