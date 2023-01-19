В заседании приняли участие и. о. министра внутренних дел Игорь Клименко и главы некоторых ОВА, которые докладывали о реализации закона о нацспротивлении.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в новом составе.

"Несколько часов назад провел очередное заседание ставки. Были привлечены новые участники заседания, в частности и. о. министра внутренних дел - руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко. Он держит под контролем все то, что зависит от системы МВД в вопросах нашей обороны и безопасности", - отметил президент в своем вечернем видеообращении.

Также, по словам Зеленского, в заседании ставки сегодня приняли участие главы некоторых областных военных администраций, которые докладывали о реализации закона о нацсопротивлении.

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В частности, речь идет о главах Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской ОВА.

"Думаю, понятно, почему такая география. Каждый элемент нашей обороны, в том числе и терроборона, должны быть соответствующим образом налажены", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что традиционно на Ставке заслушали доклады главнокомандующего, а также командующего наиболее "горячего" оперативного направлении на фронте – "Хортица".

"Делаем соответствующие шаги, чтобы усилить наши подразделения в битве за Донбасс", - сказал Зеленский.

Президент также отметил успехи пограничников Луганского и Краматорского отрядов, которые вместе с другими бойцами Сил обороны и безопасности воюют именно на Донецком направлении, защищая Бахмут.

"Благодарю вас, ребята, за вашу стойкость и способность наносить врагу именно такие потери, которые постепенно лишают смысла атаки оккупантов! Спасибо и бойцам спецподразделения "Дозор" Государственной пограничной службы Украины за эффективное сдерживание врага", - сказал президент.

Война в Украине: последние новости

Напомним, что накануне "Рамштайна-8" Зеленский попросил союзников передать Украине "адекватное количество танков".

19 января президент Украины провел встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем и вручил ему награду.

Также Зеленский 19 января заявил, что "террористическая война РФ должна стать последней в истории".

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